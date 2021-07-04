Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz

Belgesiz tütün üretimine hapis cezası getiren yasa çiftçilerin büyük tepkisini çekti. 2 gün önce Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan ve "Tütünüme dokunma" sloganı atarak seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi dün gece de devam etti. Vali Mahmut Çuhadar üreticilerle görüşerek "Sahipsiz değilsiniz. Çözüm için istişarelerimiz sürüyor" mesajı verirken, AK Parti encümeni olduğunu söyleyen bir üretici "Bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz" dedi.

Tütün üreticileri için 1 Temmuz'dan itibaren yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle 1 Temmuz tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı.

ÜRETİCİLER DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKIYOR

Belgesiz ticaret yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan düzenlemeye karşı çıkan tütüncüler, Adıyaman'da protesto yaptı.

YOLU TRFAFİĞE KAPATTILAR

Üreticiler; Çelikhan, Sürgü ve Reşadiye'de ayrı ayrı protestolar düzenledi. Malatya-Adıyaman yolunu trafiğe kapatan tütüncüler, getirilen yasağın kaldırılmasını istedi. "Tütünüme dokunma" sloganı atıp seslerini duyurmaya çalışan üreticilerin eylemi gece de devam etti.

"HERKES EKMEĞİNİN PEŞİNDE"

Eylem alanına gelen güvenlik güçleri yolun trafiğe açılmasını istedi. Güvenlik güçleri ile üreticiler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine üreticilerle görüşen Vali Mahmut Çuhadar "Sahipsiz değilsiniz. Çözüm için istişarelerimiz sürüyor" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Adıyaman'da Valilik önünde toplanan üreticilerden biri, "Ben AK Parti encümeniyim. Herkes ekmeğinin peşinde. Elinizi ekmeğimizden çekin, ekmeğimizle oynamayın. Bizler bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz. Hepimiz açlıktan ölüyoruz. Gelsin bir çare bulsunlar."