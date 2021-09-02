Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk
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Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk

İhlas Haber Ajansı / Mikail Ölmez - Haberler | Güncel

Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk YKS'de Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi olan Hatice Ünlü, tıp fakültesine yerleşti Tütün işlerinden artan zamanda ders çalışan Ünlü, hiçbir takviye eğitim almadan başarı elde etti Tütün tarlalarında çalışan, akıllı telefon kullanmayan,...

Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk

YKS'de Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi olan Hatice Ünlü, tıp fakültesine yerleşti

Tütün işlerinden artan zamanda ders çalışan Ünlü, hiçbir takviye eğitim almadan başarı elde etti

ADIYAMAN - Tütün tarlalarında çalışan, akıllı telefon kullanmayan, sosyal medya hesabı olmayan YKS Adıyaman 1'inincisi, Türkiye 107'ncisi Hatice Ünlü, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107'ncisi olan Hatice Ünlü, yerleştirmede İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı.

Kıyılmış sarmalık tütünü ile bilinen Çelikhan ilçesi Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'nde okuyan Hatice Ünlü, özel ders almadan, kursa gidip takviye ders almadan YKS'de başarıyı elde etti. Kendisine ait akıllı bir telefonu ve sosyal medya hesabı olmayan Hatice Ünlü, hem tütün işlerinde çalıştı hem de sınava hazırlandı. Hatice Ünlü, YKS yerleştirmesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı.

"Kendime ait telefonum da sosyal medya hesabımda yok"

Babasının öğretmen olduğunu ancak çiftçilik yaptıklarını dile getiren Hatice Ünlü, "YKS 2021'de Adıyaman 1'incisi, Türkiye 107.'si oldum. Annem ev hanımı, babam öğretmen. Aynı zamanda tütün işleriyle uğraşıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Ben çalışırken tütün işlerine gidiyorduk. Vakit buldukça ders çalışmaya çalışıyordum. Sınava hazırlanırken kendime ait telefonum, sosyal medya hesaplarım yoktu. Telefonla boş yere uğraşmadım. Sosyal medya ile uğraşmadım. Yani evimde çalışmaya çalıştım. Tüm konuların mantığını anlamaya çalıştım. Anlamadığım yerleri öğretmenlerime sordum. Takıldığım sorularda üstüne uzun uzun düşündüm" dedi.

Baba Mehmet Ünlü ise kızının takviye ders almadığını belirterek, "Kızımın başarısı elbette ki bizi mutlu etmiştir. Hatta memleketimizi mutlu etmiştir. Kendisinden sonra gelecek gençlere örnek olması açısından çok iyi oldu. Özellikle hiçbir özel ders almadan, dershaneye gitmeden bu başarıyı sağlamıştır. Buda umarım bundan sonraki gençlere iyi bir ilham kaynağı olur. İyi bir örnek olur" ifadelerini kullandı.

Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk
Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk
Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk
Tütün tarlasından, tıp fakültesine giden yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mikail Ölmez

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