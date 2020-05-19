Tütün İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi
Samsun Tütün İskelesi drone görüntüleri Samsun Tütün İskelesi görüntüleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Samsun Tütün İskelesindeki bayrak töreni SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun...
19.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:09
Samsun Tütün İskelesi drone görüntüleri
Samsun Tütün İskelesi görüntüleri
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Samsun Tütün İskelesindeki bayrak töreni
SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: AA