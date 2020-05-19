Tütün İskelesi'nde bayrak töreni düzenlendi Samsun Tütün İskelesi drone görüntüleri Samsun Tütün İskelesi görüntüleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Samsun Tütün İskelesindeki bayrak töreni SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun...

Samsun Tütün İskelesi drone görüntüleri Samsun Tütün İskelesi görüntüleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Samsun Tütün İskelesindeki bayrak töreni SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun Tütün İskelesi'nde düzenlenen törene katıldı. Kaynak: AA