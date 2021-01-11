İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz

Melek İpek Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisine çıplak halde saatlerce işkence yapan eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklandı. İpek'in avukatı, kan donduran geceye şahit olan küçük kızın, "Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz" dediğine şahit olduğunu anlattı.

Melek İpek Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisine çıplak halde saatlerce işkence yapıp tecavüz eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklandı.

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak olayla ilgili çarpıcı detayları paylaştı.

KARAKOLDA ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Avukat Ahmet Onaran saatlerce gördüğü işkenceden sonra eşini öldüren Melek İpek'in gözaltına alınmasının ardından karakolda çocuklarıyla görüştürüldüğünü belirtti.

KARDEŞİNİN KULAKLARINI KAPATMIŞ

Onaran, çocuklarından birinin annesine, "Babam seni döverken kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye ama o duymuş, çok üzüldü" dediğini söyledi.

"EN AZINDAN BURADA DAYAK YOK"



Avukat Onaran İpek'i cezaevinde ziyaret ettiğini ve çocuklarıyla ilgili bilgi verdiğinde ağladığını belirtti. Nasıl olduğunu sorduğunda ise "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" diyerek cevap verdiğini ifade etti.

"YAŞASIN ARTIK DAYAK YEMEYECEĞİZ"

Melek İpek'in 6 ve 8 yaşlarındaki çocukların anneannesinde kaldığını belirten Onaran, küçük kızın "Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz" dediğine şahit olduğunu anlattı.

Kaynak: Hürriyet