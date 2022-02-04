Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Politika
 - Güncelleme:
Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

DOĞRU Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanmasının ardından yerine İbrahim Arslan atandı.

DENİZLİ (DHA) - DOĞRU Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanmasının ardından yerine İbrahim Arslan atandı.

DYP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Danışman, partisinin Denizli İl Başkanlığı binasında açıklama yaptı. Danışman, DYP'nin misyon ve vizyonunun hiçbir zaman değişmediğini, daha önce partinin il başkanı olarak görev yapan ve 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklanan Murat Aydın'ın görevden alındığını söyledi.

'TÜM EKİBİ GÖREVDEN ALDIK'

Muammer Danışman, Aydın'ın yerine DYP Denizli İl Başkanlığı'na İbrahim Arslan'ın atandığını belirterek, "Parti olarak adalete ve hukuka aykırı her türlü işe karşıyız. Devlet ve millet için varız. Parti olarak Murat Aydın'a daha önce görevden alacaktık. Yeni görevlendirmeler yapıyorduk. Sadece Murat Aydın değil; tüm ekibini görevden aldık. Denizli'de yeni il başkanımızı atadık. İlçelerde de yeni görevlendirmeler yapıyoruz" dedi.


Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

Tutuklanan DYP'li il başkanının yerine atama

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Politika

Murat Aydın, Uyuşturucu, Denizli, Aydın, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title