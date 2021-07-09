Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış
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Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 2 kadının, terör örgütüne kadın eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

KAYSERİ'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 2 kadının, terör örgütüne kadın eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. ve Z.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, sorumlu düzeyde görev yaptıkları örgüte kadın eleman kazandırmak için çalışma yürüttükleri belirlendi. İki kadının kandırmaya çalıştıkları kadınları ise çarşaf giymeye zorladıkları tespit edildi.


Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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