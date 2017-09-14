Tutak'ta Muhtarlarla Aylık Toplantısı Yapıldı

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, ilçe merkezi ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



Kaymakam Erat'ın başkanlığını yaptığı toplantıya, ilçe Emniyet Amiri Yaşar Özdemir, ilçe Jandarma Komutanı Alican Şenay, merkez ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Erat, toplantıya başlamadan önce ilçe merkezinde ve köylerinde yapılan çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Akabinde yapılması gereken ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Muhtarların talepleri alındı, sorun ve problemleri dinlendi. Kaymakam Erat'ın talimatıyla muhtarlar tarafından talep edilen isteğe göre ilgili kurum müdürleri tarafından istek ve taleplerin ileriki günlerde değerlendirilmek üzere notları alındı.



Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti. - AĞRI