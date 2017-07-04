Tutak'ta Kamu İhale Kanunu Eğitim Kursu

Tutak Kaymakamlığınca 2017 yılı Kamu İhale Kanunu Eğitim kursu veriliyor.



Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanvekili Erkan İsa Erat'ın talimatıyla hazırlanan ve kabul edilen 'Kamu İhale Kanunu ve EKAP Eğitimi' isimli proje Oğuzhan Çiftçi'nin koordinatörlüğünde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarda görevli 25 personele Belediye Konferans salonunda eğitim verilmeye başlandı. 5 gün sürecek eğitim, alanında uzman eğitimci Alper Kılıçaslan tarafından veriliyor. - AĞRI