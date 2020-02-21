TUSKON davasında flaş karar
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TUSKON davasında flaş karar

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

21.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:20
TUSKON davasında flaş karar

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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