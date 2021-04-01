TÜSİKON'dan 'fırsatçılık' açıklaması
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TÜSİKON'dan 'fırsatçılık' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TÜSİKON'dan 'fırsatçılık' açıklaması

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, dövizdeki artıştan dolayı piyasadaki bu durumun fırsata çevrildiğini, ürünlerin ise yüksek fiyatlara satıldığını belirterek, "Kendi kardeşimize, komşumuza, hemşerimize, vatandaşımıza ve insanımıza...

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, dövizdeki artıştan dolayı piyasadaki bu durumun fırsata çevrildiğini, ürünlerin ise yüksek fiyatlara satıldığını belirterek, "Kendi kardeşimize, komşumuza, hemşerimize, vatandaşımıza ve insanımıza bunu yapmak bir fırsatçılıktır. Bunun ahlaki hiçbir yönü yoktur" dedi.

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, korona virüs salgınıyla beraber artış gösteren stokçuluk ve son günlerde yüksek kura ilişkin üreticilerin zorlukları ile ilgili açıklamada bulundu. Son dönemde finansal piyasalardaki dalgalanmaları fırsat bilen bazı kişiler olduğunu ifade eden Orhan Beşiktepe, "Finansal piyasalardaki dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörler, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştiriyor. Günümüzde genellikle de üretici ve sanayicilerimizin ortak sorunu olarak karşımıza çıkan karaborsacılık ve stokçuluktan son olarak dövizdeki artıştan dolayı her alanda piyasadaki bu durumu fırsata çevirip, dolar ile alakası olmayan ürünler bile çok yüksek fiyatlarla satılıyor. ya da dolar bahane edilerek yeterince var olan ürünler yokmuş havası veriliyor" dedi.

"Bu sorunu ortadan kaldırmaları gerekiyor"

Ticarette toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak stokçuluk, karaborsacılık, alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarının kesinlikle yanlış olduğunu kaydeden Beşiktepe, "Kendi kardeşimize, komşumuza, hemşerimize, vatandaşımıza ve insanımıza bunu yapmak bir fırsatçılıktır. Bunun ahlaki hiçbir yönü yoktur. Ahlaki olmayan bir şeyin yapılması doğru değildir. Çünkü bu bizim ülkemize karşı yapılan bir yanlış davranıştır. Gönül ister ve arzu eder ki bu süreci hep beraber geçirelim. Bizim çok güzel medeniyet değerlerimiz var. Onları devreye koyarak yardımlaşarak fedakarlık yaparak geçirmeliyiz. TÜSİKON olarak üreticiler ve sanayicilerimizin karşılaştıkları bu tür zorlukları her zaman dile getireceğiz. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanların da bu yanlış davranışlarından bir an önce vazgeçip üreticilerin ihtiyacı olan hammaddeleri vererek, bu sorunu ortadan kaldırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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