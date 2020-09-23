Tuşba ilçesindeki ahırların yıkımı devam ediyor

Van'ın Tuşba ilçesinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen ahırların yıkımı sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen ahırların yıkımı sürüyor.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği ilçe merkezindeki ahırların yıkımına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, Abdurrahmangazi, İskele ve Şemsibey mahallelerinde tebligat süresi dolduğu halde hayvan barınaklarını boşaltmayan vatandaşları ziyaret ederek ahır ve ağılların çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkilediğini anlattı.

Akman, yaptığı açıklamada, ağıl ve ahır gibi ortamların bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığını söyledi.

Toplu yaşam alanlarıyla iç içe yapılan hayvan barınaklarının kötü kokuya neden olduğunu belirten Akman, şunları kaydetti:

"Hayvansal atıkların etrafa atılmasıyla hem sinek popülasyonu artıyor hem de zararlı böcek ile kemirgenlerin barınmasını kolaylaşıyor. Bu olumsuz koşullar da hayvanlardan insanlara geçmesi muhtemel hastalık riski ortaya çıkıyor. Toplum ve çevre sağlığı açısından olumsuz koşullar oluşturan ahır ve ağılların çok hızlı bir şekilde yerleşim alanları dışına çıkarılması gerekiyor. Bu konuda kararlıyız. Kentin önemli sorunlarının başında gelen bu ahırlar yıkılacak. Bu sorun Van'da yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. Van'ın nüfusu bir milyonu geçti. Ahır ve ağılların yerleşim yeri dışına çıkarılmasının zamanı geldi. Bu sorunu vatandaşlarımızla birlikte çözeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan