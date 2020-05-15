Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi

Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi Van'ın Tuşba Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karlar eridiğinde altyapı eksikliğinden kaynaklı oluşan su birikintisi sorununu bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek tamamen ortadan kaldırdı.

Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi
15.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:23

Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi, Altıntepe Mahallesi'nde her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karlar eridiğinde altyapı eksikliğinden kaynaklı oluşan su birikintisi sorununu bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek tamamen ortadan kaldırdı.

Tuşba ilçesinin son yıllarda hızla göç almasıyla birlikte hem kaçak ve çarpık yapılaşma hem de altyapı eksikliği gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. 1990'lı yılların başında birçok altyapı eksikliği olmasına rağmen gerek çevre illerde ve gerekse köylerde gelen göç ile kurulan Altıntepe Mahallesi Can Sokak'ta her yağmur yağdığında ve ilkbaharda karların erimesiyle meydana gelen su birikintisiyle adete küçük göletler oluşuyordu.

Yılların sorunu çözüldü

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, bir aylık hummalı çalışma sonucu yaklaşık bin 500 metre drenaj hattı döşeyerek mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı bu sorundan kurtardı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleye Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 yıldır devam eden ve kangren haline gelen sorunu çözdüklerini belirtti. Başkan Akman, sokakta bulunan 20-25 evin bu yaşanan sorundan olumsuz etkilendiğini ve her yağmur yağdığından evlerin bodrumlarının sel sularıyla dolduğunu vurguladı. Seçim çalışması kapsamında mahalleyi ziyaret ettiğinde hamile bir kadın ile arasında yaşanan konuşmayı da anlatan Başkan Akman, "Hiç unutmam, mahalleyi ziyaretimizde hamile olan bir hanımefendi, 'Başkanım ben hamileyim evimiz yıkılacak diye çok korkuyorum' dedi. Bizler de bu hanımefendinin şikayetini baz alarak çalışmalara başladık" dedi.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda drenaj hattı döşeyerek suyun tahliyesini yaptıklarını da dile getiren Başkan Akman, "Bizler hizmet için geldik. Vatandaşa hizmet için varız. Bu 15 yılın birikimi olan sorunu Allah'a şükürler olsun bir ay içerisinde çözdük. Canla başla çalışarak vatandaşın sorununu yerinde ve zamanında çözen mesai arkadaşlarıma ve ekibime de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kod düşüklüğünden dolayı her yağmur yağdığından sokağın sular altında kaldığını belirten mahalle sakinlerinden Sema Canoğlu, Altıntepe Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı olmadığından dolayı yıllarca bu sorunu yaşadıklarını ifade ettiler. Canoğlu, "Her yağmur yağdığında evlerimizin alt katları sel suları ile doluyordu. Belediyeye müracaat ettik. Belediye Başkanımız Salih Akman, bizzat kendisi mahalleye gelerek yaşadığımız sorunu yerinde gördü. Allah onlardan razı olsun. Hemen çalışmaya başladılar ve bizi bu sıkıntıdan kurtardılar" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır mahallede oturduğunu dile getiren İhsan Canoğlu isimli vatandaş ise her yağmur yağdığından evlerinin bodrumunun suyla dolduğunu ve evlerinin çevresinde yaklaşık bir metre derinliğinden su birikintilerinin oluştuğunu kaydetti. Birçok kez asıl ilgilenmesi gereken kuruma başvurmalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini de ifade eden Canoğlu, "Son çare olarak kendi görevleri olmadığı halde Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'a gittiğimizde hemen mahallemize gelerek yaşadığımız sorunu yerinde gördükten sonra ekiplerine talimat verdi. Ekipler zaman kaybetmeden çalışmalarına başladılar. Başkanımız Salih Akman Beye teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Haber
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 02:50:54. #1.14#
title