Tuşba Belediye Başkanı Akman, kamp yapan bisiklet tutkunlarını ziyaret etti

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Van Gölü Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunlarını ziyaret etti.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Van Gölü Bisiklet Festivali"ne katılan bisiklet tutkunlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak, bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festival, Tuşba etabı ile tamamladı.

Beş gün süren ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 150 bisiklet tutkununun katılımı ile gerçekleştirilen festival, Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda sona erdi.

Geceyi Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda kurdukları kampta geçiren gönüllülerle bir araya gelen Akman, düzenledikleri festivalden dolayı Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve ekibine teşekkür etti.

Özel ise kendilerini ağırlayan Akman'a ilgisi ve desteğinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu