TUSAŞ: 'Hürkuş' test uçuşunda kaza geçirdi, 2 pilotun sağlık durumu iyi (2)
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TUSAŞ: 'Hürkuş' test uçuşunda kaza geçirdi, 2 pilotun sağlık durumu iyi (2)

ÇOCUKLAR UÇAĞIN DÜŞÜŞÜ VE PİLOTLARIN ATLAYIŞINI GÖRÜNTÜLEDİAnkara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yakınlarına test sürüşü sırasında düşen 'Hürkuş' uçağı ile ilgili çalışma başlatıldı.

TUSAŞ: 'Hürkuş' test uçuşunda kaza geçirdi, 2 pilotun sağlık durumu iyi (2)
22.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:16

ÇOCUKLAR UÇAĞIN DÜŞÜŞÜ VE PİLOTLARIN ATLAYIŞINI GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yakınlarına test sürüşü sırasında düşen 'Hürkuş' uçağı ile ilgili çalışma başlatıldı. Kaza nedenini araştıran uzman ekipler, uçak enkazı üzerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında paraşütle uçaktan atlayan ve tarlaya inen 2 pilotun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada mahallede yaşayan Yusuf Furkan Koyutürk (12) ve Ebrar Çelik (13) uçağın düşüşünü cep telefonu ile görüntüledi. Havada uçağı görünce video çekmeye başladıklarını belirten Koyutürk, kayıttayken uçağın düştüğünü söyledi. Ebrar Çelik ise, "Bir gürültü duyunca bahçeye çıktık. Pilotlar uçaktan atlamıştı. Sonra da uçak düştü" dedi.'PİLOT TECRÜBELİYDİ, KÖYÜN ÜZERİNE DÜŞÜRMEDİ'Mahalle halkından Metin Koyutürk de, uçağın 5 dakika boyunca anormal şekilde uçtuğunu belirterek, "Biz uçağı öyle görünce bir tehlike var diye düşündük. Fakat pilot çok tecrübeliydi. Uçağı köyün üzerine düşürmedi. Uçağı özellikle boş arazinin üzerine yönlendirdi ve boş arazinin üzerinde de uçaktan atladılar. Sağolsun uçağı köyün üzerine düşürmedi. Teşekkür ediyorum kendilerine" diye konuştu. Gökhan Atak ise olayı gördükten sonra durumu sağlık ekiplerine haber verdiklerini ve yardım için bölgeye koştuklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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