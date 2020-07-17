TUSAŞ geleceğin havacılık teknikerlerini yetiştiriyor TUSAŞ geleceğin havacılık teknikerlerini yetiştiriyor TUSAŞ kurduğu lisede "Gökyüzünde Gelecek Var" sloganı ile geleceğin yerli ve milli uçak teknikerlerini yetiştirmeye devam ediyor.

TUSAŞ geleceğin havacılık teknikerlerini yetiştiriyor

ANKARA - TUSAŞ kurduğu lisede "Gökyüzünde Gelecek Var" sloganı ile geleceğin yerli ve milli uçak teknikerlerini yetiştirmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi havacılık sektörüne nitelikli teknik personel yetiştirmek amacıyla kurduğu Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu doğrultuda eğitim vermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen insansız hava araçları Aksungur, Anka'nın yanı sıra yerli ve milli helikopterler Atak, Gökbey ve yerli uçaklar Hürkuş ile Hürjet'in geliştirilmesini sağlayan ve nitelikli insan gücünün yetiştirildiği lisede geleceğin teknolojisine yenilikçi yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Çalışır durumdaki uçaklar, F-4 savaş uçakları ve uçuş simülatörleri ile eğitim alan gençler havacılık alanında istihdam edilmek üzere yetiştiriliyor. Sahip olduğu teknolojik alt yapı ve laboratuvarlar sayesinde nitelikli teknik personel yetiştirmeyi amaçlayan okul yeni kayıt döneminde öğrencileri bekliyor.

Kaynak: İHA