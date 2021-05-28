TUS Taban Puanları 2021 - TUS Sıralaması ve Taban Puanları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. İşte TUS Taban Puanları 2021 - TUS Sıralaması ve Taban Puanları

Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

TUS TABAN PUANLARI 2021

Tıpta Uzmanlık Sınavına giren TUS adayları için hazırladığımız Acil Tıp 2021 1. Dönem TUS Puanları Uzmanlık dalı için oluşan taban puanlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

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