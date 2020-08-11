TUS başvuruları başladı! STS başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne
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TUS başvuruları başladı! STS başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) başvuruları başladı. Peki, TUS ne zaman? STS ne zaman? STS nedir? TUS nedir?

TUS başvuruları başladı! STS başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne
11.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:43

ÖSYM, internet sitesinden 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvurularının ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne zaman?

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2020

1. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 10.15, 150 dakika

2. Aşama Sınav Saati ve Süresi : 14.45, 150 dakika

TUS başvuruları başladı! STS başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne

SEVİYE TESPİT SINAVI STS NEDİR? STS NE DEMEK?

Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı yani sık kullanılan kısa ismiyle STS Tıp, yurt dışında Tıp Doktorluğu eğitimi almış adayların diploma denklik işlemlerini başlatabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Yurt dışında eğitim görmüş adaylar, aldıkları eğitimin ders saati, ders niteliği ve müfredat içeriği olarak ülkemizdeki eğitim ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesini almak zorundadır. STS Tıp Doktorluğu Sınavı da yurt dışından Tıp Doktorluğu diploması alan kişilerin bilgi ve yeterliliğini ülkemizdeki Tıp eğitimi kriterlerine göre ölçen bir sınavdır. Sınav her sene ÖSYM tarafından iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. Adaylara ilk aşamada temel bilimler branşlarından, ikinci aşamada ise klinik bilimler branşlarından seçilen sorular sorulmaktadır.

TUS NE ZAMAN?

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2020

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır.

TUS başvuruları başladı! STS başvuruları başladı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS nedir? Seviye Tespit Sınavı STS nedir? TUS ne zaman? STS ne

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI TUS NEDİR? TUS NE DEMEK?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.

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