TUS 2022 ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri
ÖSYM 2022 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre TUS 2022 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği TUS 2022 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? TUS 2022 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak? TUS 2022 ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı?
TUS 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM'nin 2022 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2022 yılında TUS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? TUS ne zaman, saat kaçta olacak? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini açıkladı. Buna göre YKS 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Buna göre 2022 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek.
2022 TUS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS 1. dönem sınavı 6 Mart'ta gerçekleştirilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI
- TUS 1. Dönem: 6 Mart,
- TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
- DUS: 16 Ekim,
- EUS: 16 Ekim,
- YDUS:18 Aralık,
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