TUS 2022 ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav başvuru tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

TUS 2022 ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM'nin 2022 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2022 yılında TUS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? TUS ne zaman, saat kaçta olacak? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini açıkladı. Buna göre YKS 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Buna göre 2022 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. Sınav ise haziran ayında düzenlenecek.

2022 TUS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS 1. dönem sınavı 6 Mart'ta gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVLARI



TUS 1. Dönem: 6 Mart,

TUS 2. Dönem: 4 Eylül,

DUS: 16 Ekim,

EUS: 16 Ekim,

YDUS:18 Aralık,

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