Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi. "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, 1 milyon lira ödülle turuncu listede yer alan Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyondaetkisiz hale getirilen 6 teröristtenbirinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2016 yılındaJandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve2019 yılındaJandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir." denildi.