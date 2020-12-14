'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5)

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTIAntalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte olan köprü, Ulupınar Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı.

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte olan köprü, Ulupınar Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı.

4 METRELİK DALGALAR OLUŞTU

Çıralı bölgesinde, sahil kısmında kullanılan restoranlarda şiddetli yağış sonrası kıyıdaki işletmelerde ve yerleşim yerlerinde su baskınları oldu. Sahil kesiminde 4 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu. Dalgalarla birlikte sahil, tahta parçaları ve denizden gelen atıklar ile doldu. Bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi. Kemer bölgesinde sağanağın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN