Turuncu alarm nedir merak ediliyor. Hava durumu terimleri içinde geçen ve tedbirli olunması gereken durmaları ifade eden turunu alarm merak diliyor. Peki, Turuncu alarm nedir? Turuncu kod nedir? Turuncu kod ne anlama geliyor? Turuncu alarm ne demek?

TURUNCU ALARM NEDİR?

Turuncu alarm, Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır.

Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır.

MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUYARI uygulaması ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.

MGM'nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

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