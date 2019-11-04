Turunçlu mahallesi'nin içme suyu güçlendiriliyor
HATSU, içme suyu seviyesini ve iletimini daha da güçlendirmek adına açtığı yeni içme suyu sondaj kuyusunda deneme çalışmaları gerçekleştirdi.
Elde edilen suyun Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ne içme suyu ileten depoya verileceğini aktaran Genel Müdürlük,sondaj açma sürecinin tamamlandığını ve deneme çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Yaklaşık 215 metre derinliğinde açılan sondaj çalışmaları sonrasında olumlu sonuca ulaşıldığını saniyede 10 litre suyun akmaya başladığını bildiren HATSU, temiz ve sürekli iletme adına sondaj çalışmaların yanı sıra tesisler ile kuyularda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.