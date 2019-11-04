Turunçlu mahallesi'nin içme suyu güçlendiriliyor

04.11.2019 16:51

Elde edilen suyun Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ne içme suyu ileten depoya verileceğini aktaran Genel Müdürlük,sondaj açma sürecinin tamamlandığını ve deneme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 215 metre derinliğinde açılan sondaj çalışmaları sonrasında olumlu sonuca ulaşıldığını saniyede 10 litre suyun akmaya başladığını bildiren HATSU, temiz ve sürekli iletme adına sondaj çalışmaların yanı sıra tesisler ile kuyularda temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler