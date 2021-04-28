Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
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Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı

Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sindirim sistemini ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar geleneksel yöntemlerden şaşmayarak kısıtlama öncesi turşuya talepleri arttırırken, asma yaprağı satışlarında da ciddi artış görüldü.

Sindirim sistemini ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar geleneksel yöntemlerden şaşmayarak kısıtlama öncesi turşuya talepleri arttırırken, asma yaprağı satışlarında da ciddi artış görüldü.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına turşu ve turşu suyuna olan ilgisi devam ediyor. Tam kapanma kararları açıklandıktan sonra 17 gün evlerinde kalacak olan vatandaşlar, bu süreçte evlerine birçok stok yaptı. Turşudan salçaya, asma yaprağından zeytine çeşit çeşit ürünleri evlerine stoklayan vatandaşlar, sindirim sistemini güçlendirdiği için özellikle iftardan sonra turşu suyu içmeyi tercih ediyor. Satışlarında geçen senelere göre ciddi artış görülen turşu dükkanları ise bu durumdan memnun.

"Turşu suyu hem bağışıklığı arttırıyor hem de sindirime yardımcı oluyor"

Pandemide artan satışlarının yanı sıra Ramazan boyunca da birçok ürünün rağbet gördüğünü aktaran turşu dükkanı çalışanı Mahmut Güner, yaklaşık on çeşit turşu suyu yaptıklarını, sindirimi kolaylaştırdığı için bu ürünlerin çok fazla tercih edildiğini söyledi. Tam kapanma kararlarına göre sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nı da kapsadığından asma yaprağına da ilginin arttığını belirten Güner, "Ramazan boyunca satışlarımız, asma yaprağı, turşular, turşu suları, salça, zeytin ve acı olarak kavanozlardaki karışık turşular en çok satışlarımızda ciddi artış var. Yaklaşık on çeşit turşu suyu yapıyoruz, bunları karıştırıyoruz ve pancar suyu da ekliyoruz. İnsanlar bağışıklıklarını arttırmak adına tercih ediyor. Sindirim sistemini de güçlendirdiği için Ramazan'da da rağbet görüyor. Turşu sularımızın yanı sıra lahana, pancar gibi besinler de sindirimi kolaylaştırıyor" diye konuştu.

Geçen yıla göre satışlar yüzde 25 arttı

17 günlük tam kapanmanın olacağını öğrenen vatandaşların turşu gibi ürünleri evlerine stokladığını vurgulayan Güner, "İnsanlar kısıtlamalardan dolayı tedbirli davranıyorlar, satışlarımız yoğun geçiyor. Ramazan Bayramı'nda ellerinde asma yaprağı, turşu olsun diye şimdiden satın almaya başladılar. Gelen misafirlere ikram etmek için çok tercih edilen asma yaprağının satışı fazla. Bayramda kapanma olacağı için misafir ağırlanamayacak ama yine de insanlar kendi aileleri için bu geleneği evlerinde sürdürüyor. Geçen yıla göre satışlarımız yüzde 25 oranında arttı diyebilirim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı
Turşu dükkânlarında satışlar yüzde 25 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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