Türsab Başkanı Ulusoy Açıklaması

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye'de turizm sektörünün 2016'da ciddi bir türbülanstan geçtiğini belirterek, "Ufak tefek yaralarla atlattık. 2017 yılında toparlandık ve 2016 verilerini aştık. 2015 yılındaki rakamları yakalamamız için 2018 yılında çok çalışmamız lazım." dedi.



Ulusoy, Nevşehir'de seyahat acentelerinin yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda, turizm alanında 2016 yılında yaşanan durgunluğun geride bırakıldığını, daha iyi seviyelere ulaşmak için sektör temsilcilerinin 2018'de daha çok çalışması gerektiğini dile getirdi.



Ulusoy, "Turizm, uzun ve bitmeyen bir maratondur. Dolayısıyla bu maratona yorulmadan devam edeceğiz. Turizmci, nerede insan yaşıyorsa gözünü oraya dikmeli. Bizim için pazarın yeri, mekanı önemli değil, her pazarda olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



"Ortadoğuluların gelebileceği en rahat ülke Türkiye'dir"



Sektörde faaliyet sürdürenlerin, turistlere yönelik ayrım yapma hakkı bulunmadığını vurgulayan Ulusoy, Ortadoğu ülkelerindeki insanların seyahat açısından en rahat edebilecekleri ülkenin Türkiye olduğunu, bu nedenle son dönemde Arap ülkelerinden turist girişinin arttığını ifade etti.





Ulusoy, şöyle konuştu:





"2016 yılında turizm sektörü bir türbülanstan geçti. Ufak tefek yaralarla atlattık. 2017 yılında toparlandık ve 2016 verilerini aştık. 2015 yılındaki rakamları yakalamamız için 2018 yılında çok çalışmamız lazım. Turistin siyahı, beyazı olmaz. Turisti, giydiği kıyafete, teninin rengine göre ayıramazsın. Ortadoğu'dan gelenler çoğalıyor. Ortadoğuluların gelebileceği en rahat ülke Türkiye'dir. Hem aile yapısı bakımından hem dini mekanlar bakımından Türkiye tercih ediliyor. Öte yandan, son dönemde sektörün yorulduğu görülmekte. Sektör yoruldu ama dayanıklılığını da gösterdi. Hükümetin anlayış göstermesini istiyoruz. Teşviklerde, SGK ödemelerinin zamana yayılmasını, vergilerde indirim yapılmasını istiyoruz."