İstanbullulara metroda kedi engeli! Sosyal medyada gündem olan videoya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
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İstanbullulara metroda kedi engeli! Sosyal medyada gündem olan videoya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinde metroya binmek isteyenler turnikelerde bir kedinin engeli ile karşılaştı. İstanbulkart'ını basarak istasyonlara giriş yapmak isteyenleri patisi ile geri iten kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İBB, yaramaz kedinin bu hallerini resmi Twitter hesabından paylaşırken, İmamoğlu da yüzleri güldüren videoyu gülerek retweet'ledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde metroya binerek işlerine gitmek isteyen vatandaşlar turnikelerde küçük bir sürpriz yaşadı. Kartlarını basarak karşıya geçmek isteyen vatandaşları bu kadar şaşırtan ise turnikenin üstünde oturan bir kedi oldu.

BELEDİYENİN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI

Turnikenin üstünde oturan kedi karşıya geçmek isteyen vatandaşların kart basmasına engel oldu. Kedinin bu hallerini sosyal medya hesabında paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi videoyu, "İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor...bazen" sözleri ile paylaştı.

İMAMOĞLU DA KAYITSIZ KALAMADI

Öte yandan İBB'nin resmi twitter hesabından paylaşılan videoya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da kayıtsız kalmadı. Turnikeye oturan kedinin vatandaşlara engel olduğu anları twitter hesabından paylaşan İmamoğlu'nun paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İstanbullulara metroda kedi engeli! Sosyal medyada gündem olan videoya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı
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Bilal Çığrım
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