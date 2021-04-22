Türkyılmaz'dan Anaokulu çocuklarına sürpriz
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Türkyılmaz'dan Anaokulu çocuklarına sürpriz

Türkyılmaz'dan Anaokulu çocuklarına sürpriz
Bültenler - Haberler | Güncel

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir'de bulunan Özel Masal Anaokulu tarafından hazırlanan 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı gösterisine katılarak çocuklara sürpriz yaptı.

Yahşihan Belediyesi Zabıta Ekipleri ile çalan müzikle oyunlar oynayarak çocukları sevindirdi.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir'de bulunan Özel Masal Anaokulu tarafından hazırlanan 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı gösterisine katılarak çocuklara sürpriz yaptı. Yahşihan Belediyesi Zabıta Ekiplerinin çocuklarla oyunlar oynadığı 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı. Özel Masal Anaokulu çocukları koronavirüsten dolayı yapılamayan etkinlikleri kısada olsa yaparak stres attı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin geleceğini oluşturan çocukların bayramını kutlarken, çocuklara boyama kitapları dağıtarak sevindirdi.

Kaynak: Bültenler

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