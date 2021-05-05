Türkücü Aydın Aydın kimdir? Aydın Aydın kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aydın Aydın biyografisi!

Farklı ve dikkat çekici bir sanatı olan Aydın Aydın, Su Sesi, Pıt Pet türküleri gibi çalışmalarla çevre duyarlılığı konusunda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projeleri de üretmiştir. Sanatçı, halk oyunları dışında da bağlama, dilsiz kaval, ritim grupları gibi birçok enstrüman çalan Türkücü Aydın Aydın kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Aydın Aydın kaç yaşında, nereli? Aydın Aydın mesleği nedir? Aydın Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Farklı ve dikkat çekici bir sanatı olan Aydın Aydın, Su Sesi, Pıt Pet türküleri gibi çalışmalarla çevre duyarlılığı konusunda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projeleri de üretmiştir. Türkücü Aydın Aydın kimdir? Çalıştırdığı ekiplerine birçok Türkiye birinciliği kazandırdı. Sanatçı, halk oyunları dışında da bağlama, dilsiz kaval, ritim grupları gibi birçok enstrüman çalan Türkücü Aydın Aydın kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan Aydın Aydın kaç yaşında, nereli? Aydın Aydın mesleği nedir? Aydın Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TÜRKÜCÜ AYDIN AYDIN KİMDİR?

Aydın Aydın 04 Şubat 1969'da Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden mezun oldu. Türkücü olmadan önce çobanlıkta yapan ve bugün 51 yaşında olan sanatçı Deniz ve Arda adında 2 erkek çocuk babasıdır.

SANAT YAŞAMI

Aydın Aydın sanat yaşamına 1994 yılında adım attı. Yıllarca İstanbul'da Halk Eğitim Merkezlerinde, okullarda profesyonelce halk oyunları eğitmenliği yaptı. Çalıştırdığı ekiplerine birçok Türkiye birinciliği kazandırdı. Sanatçı, halk oyunları dışında da bağlama, dilsiz kaval, ritim grupları gibi birçok enstrüman çalmaktadır.

Türkücü Aydın Aydın, Vizontele filminde rol almış ve Zap Suyu uzun havasını seslendirmiştir. Ayrıca bir çok dizide türküler seslendirmiştir. 17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın türküleri ile fark yaratan ilginç klipleriyle tanınmaktadır.

Halk oyunlarında Türkiye'deki bütün yöreleri profesyonelce oynayan Aydın Aydın, 1987 yılında Milliyet gazetesinin düzenlemiş olduğu Halk müziği ve Halk oyunları yarışmasında Hakkari'ye tarihinde ilk defa Türkiye birinciliğini kazandıran sanatçıdır. haberler.com