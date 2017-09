Türktraktör Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Açıklaması

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, "Altmış yıldan fazladır ürettiğimiz traktör ve ekipmanlar, Türkiye'nin her yerine yayılmış bayilerimiz, servis ve satış ağlarımızla tarım sektörünün gelişimine önemli katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



TürkTraktör açıklamasına göre, TürkTraktör'ün markası New Holland'ın Manisa'daki bayisi Nazıroğlu Traktör, 3S Plazası'nı Manisa Salihli'de törenle hizmete açtı.



Burada bir konuşma yapan Özdemir, Nazıroğlu Traktör'ün New Holland'ın, Salihli başta olmak üzere, Alaşehir ve Sarıgöl'ü de kapsayan bir bölgede yaygın ve güçlü bir bayi olarak tüm hizmetleri sunduğunu ve başarı grafiğini daha yukarı taşıdığını belirtti.



Özdemir, "Altmış yıldan fazladır ürettiğimiz traktör ve ekipmanlar, Türkiye'nin her yerine yayılmış bayilerimiz, servis ve satış ağlarımızla tarım sektörünün gelişimine önemli katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"İkinci el ürün satışını tek bir adresten vereceğiz"



Nazıroğlu Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Metin Dinç, hizmete açılan 3S Plaza'da traktör ve tarım ekipmanlarıyla birlikte iş makineleri alanında bölgedeki ihtiyaçları karşılayacaklarını belirterek, "Türkiye'nin lider traktör markası New Holland'ın bayisi olarak 1990 yılından bu yana çalışmalar yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana temel çalışma ilkemiz çiftçilerimize en kaliteli ürünleri en iyi hizmet anlayışıyla sunmak. Bu yaklaşım ile hizmete açtığımız 3S plazamızla artık tüm satış, yedek parça ve servis hizmetleri ile ikinci el ürün satışını tek bir adresten vereceğiz. Bu plaza, sahip olduğumuz üstün hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ve sadakatini sürdürerek, artırma konusundaki kararlılığımızın en güzel ifadesi diye düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, törene Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, TürkTraktör yöneticileri, New Holland bayileri ve bölge çiftçileri katıldı.