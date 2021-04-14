TÜRKSOY heyeti Hırvatistan'ın Rijeka kentini ziyaret etti
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TÜRKSOY heyeti Hırvatistan'ın Rijeka kentini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel
TÜRKSOY heyeti Hırvatistan'ın Rijeka kentini ziyaret etti

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki Rijeka kentine iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki Rijeka kentine iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov liderliğinde, Özbekistan ve Kazakistan'dan da temsilcilerin bulunduğu heyet, Rijeka Belediye Başkanı Vojko Obersnel ile bir araya geldi.

Rijeka Belediyesinden yapılan açıklamada, görüşmede, Özbekistan'ın Hive kentinin "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesi nedeniyle yapılan etkinliklerin ele alındığı ifade edilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen faaliyetlerin bu yıl içerisinde yapılacağı belirtildi.

Rijeka'da, "Hive'den İzlenimler" isimli fotoğraf sergisinin açıldığı kaydedilen açıklamada, TÜRKSOY heyetinin sergiyi ziyaret ettiği ve Rijeka kenti hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Açıklamada, sergilenen fotoğraflarla Hive'nin tanıtımının amaçlandığı dile getirilerek, serginin ayrıca kentler arasındaki dayanışma ve tanışmayı pekiştireceği vurgulandı.

UNESCO tarafından 1990 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Hive, 30 Kasım 2019'da Kırgızistan'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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