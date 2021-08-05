TÜRKSOY'dan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Ziyaret

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti. Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin'in de bulunduğu görüşmede üniversitemiz ve Türk Dünyasına katkıları konuşuldu.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek, TÜRKSOY'un ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ve Kazakistan'ın kardeşliğine vurgu yaptı. Şimşek, tüm Türk Dünyası adına ortak çalışmalara TÜRKSOY ile devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: Habermetre