TÜRKSAT'tan yerel medyaya müjde
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TÜRKSAT'tan yerel medyaya müjde

11.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:16
TÜRKSAT'tan yerel medyaya müjde

TÜRKSAT Başkanı Hasan Hüseyin Ertok, frekans ücretlerinde yerel medyaya kolaylık sağlamayı düşündüklerini söyledi.

TÜRKSAT Başkanı Hasan Hüseyin Ertok, frekans ücretlerinde yerel medyaya kolaylık sağlamayı düşündüklerini söyledi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Yönetim Kurulu üyeleri, TÜRKSAT Başkanı Hasan Hüseyin Ertok'u ziyaret etti. Ziyarette yerel medyanın sorunları gündeme geldi. AYD Başkanı Sinan Burhan, "Yerel medya ve ulusal medya aynı frekans ücreti ödüyor. Yerel medya daha az ücret ödemelidir. Geliri çok azdır. Pandemi sürecinde yerel medya zor durumda kaldı. O nedenle uydu fiyatlarında ulusal ve yerel medya ayrımı yapılmalıdır" dedi.

Yerel medyanın yaşamasının milli güvenlik kadar önemli olduğunu söyleyen Burhan, "Pandemi sürecinde reklam iptalleri yaşadık. Şu an zor durumdayız, lütfen fiyatlarda indirim yapın. Dolar üzerinden hareket edilmesin. Yerel medyaya pandemi döneminde ciddi bir indirim yapılmalıdır" diye konuştu.

Yerel medyanın önemine değinen TÜRKSAT Başkanı Hasan Hüseyin Ertok ise, "Yerel medyanın sıkıntılarını biliyoruz. Pandemi sürecini rahat atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Yerel medyaya bir kolaylık sağlamayı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ziyarete Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Çaytv Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kontv Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve Kontv Genel Müdürü Muhammed Kepenek katıldı. - ANKARA

TÜRKSAT'tan yerel medyaya müjde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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