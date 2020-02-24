Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek

24.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:01

Türksat, 7'ncisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği verecek.



Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenecek "7. Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, 25 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirilecek. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü uzman personeli H. Kemal Taşkın'ın da "Kurumsal Ortamlarda Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği" başlığıyla bir sunum yapacağı etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.



Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı artırmak, kritik bilgi altyapılarının korunmasına katkıda bulunmak, tüm kurum ve kuruluşlarla siber güvenlikle ilgili teknik, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla düzenlenen etkinliğe sektör temsilcilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA