TÜRKSAT Türk milletinin kararlılığı ve mücadeleci ruhuyla darbelere karşı birlikte duruşunun, ülke tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz'da şehit verilen noktalardan biriydi. Peki, TÜRKSAT 15 Temmuz şehitleri kim, isimleri ne?

TÜRKSAT 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KİM, İSİMLERİ NE?

Önceki yıllarda anma töreninde söz alan Binali Yıldırım, şunları kaydetmişti:

"Dedik ki 'ölmek var dönmek yok. Bu alçaklara bu bayrağı teslim etmeyeceğiz. Bu ezanları susturmayacağız.' Milletimizi meydanlara davet ettik ve o gece halkın gücü, tankın gücünü yendi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Büyük milletimiz darbecilere darbeyi vurdu. Havadan buraları taramak, bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Türksat'ta çalışan arkadaşlarımızın basiretli ve akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar. Burada iki değerli Türksat çalışanı, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı şehit oldu. Allah rahmet eylesin; mekânları cennet olsun. Ayrıca Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal Davut Hasetçi, Halil Ersoy gazi oldu. Cenabı Mevlam, görevi başında ayrılmayarak canını veren bu kardeşlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin; gazilerimize hayırlı, uzun ömürler versin."