Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türk aşısı Turkovak'ın çıkış tarihi son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Birçok vatandaş Turkovak'ın çıkacağı tarihi araştırmakta. Peki, Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

2021 sonuna kadar aşılanmanın büyük bir bölümünü bitirmeyi planlayan Türkiye, yerli aşısı Turkovak'ı çıkartmaya hazırlanıyor. Türkiye aşı seçeneği olarak şuan için BionTech ve Sinovac bulunmakta. Türk aşısının adının Turkovac olacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından internette en çok "Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?" soruları aratılmakta. Detaylar haberimizde.

TURKOVAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Eylül-Ekim aylarını işaret etmişti. Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda aşı için yerli aşının Eylül - Ekim gibi uygulanabilecek duruma gelebileceğini dile getirmiş ve bu konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaparak "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkovak ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:55:27. #1.14#

title