Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

Türkiye en büyük mücadelesini aşılama ile verirken, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen yerli aşı Turcovac'ın ne zaman çıkacağı oldu. Peki, Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?

Koronavirüs'ün ülkemizdeki etkileri devam ederken, "hangi aşıyı yaptırmalı?" tartışmaları devam ediyor. Ülkemizde şu an için uygulanan Sinovac ve BioNTech seçeneklerinin yanına yerli aşı Turcovac da yer almaya hazırlanıyor. Faz 3 çalışmalarına başlanan Turcovac yerli aşı Kayseri'de 600 gönüllüye uygulanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Türkovac yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Türk aşısı TURCOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne durumda?" sorularını araştırırken. Türkovac aşısı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Turkovac bizim önemli bir sınavımız olacak. Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var. TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi buradan bir netice alalım istiyoruz. Hocalarımızın bu konudaki iddiaları siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Bize düşen neyse hepsini yapmaya kararlıyız. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor. Deneyler yoğun şekilde devam ediyor." demişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Eylül-Ekim aylarını işaret etmişti. Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda aşı için yerli aşının Eylül - Ekim gibi uygulanabilecek duruma gelebileceğini dile getirmiş ve bu konu hakkında sosyal medyadan açıklama yaparak "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum." açıklamalarında bulunmuştu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkovac ismini verdiği yerli aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk dozu gönüllülere vurulmaya başlandı. 600 kadar gönüllüye uygulanmasıyla birlikte Faz-3 tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek ve aşının etkinliği Sinovac aşısıyla kıyaslanmış olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bu gelişmeler ile birlikte Eylül ayına girilmesinin ardından aşı çalışmalarının tamamlanıp yakın bir süre içerisinde faaliyete geçmesi, Sinovac ve Biontech'in yanında yerini alması bekleniyor.