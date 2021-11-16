TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları için Azerbaycan'la görüşmeler başladı - Haberler
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TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları için Azerbaycan'la görüşmeler başladı

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TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları için Azerbaycan'la görüşmeler başladı

Azerbaycan'da Türkiye'nin ilk yerli yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı olan TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarının yapılması için görüşmeler başladı.

Azerbaycan'da Türkiye'nin ilk yerli yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı olan Turkovac'ın faz 3 çalışmalarının yapılması için görüşmeler başladı.

Azerbaycan ve Türkiye arasında TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarının yapılması için temaslar başladı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Birinci Yardımcısı ve Sağlık Bakanı görevini geçici olarak yürüten Teymur Musayev'in Türkiye'nin Sağlık Enstitüsü ve Aşı Enstitüsü müdürlerini kabul ettiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye tarafından Covid-19'a karşı inaktive edilmiş TURKOVAC aşısının klinik denemelerinin üçüncü fazına Azerbaycan'ın da katılmasının önerildiği kaydedildi. Musayev'in ise aşının Azerbaycan'da üçüncü klinik araştırmasının yapılması için sunulan belgelerin yakında değerlendirileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede taraflar arasında aşının bilimsel ve tıbbi yönleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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