TÜRKONFED Başkanı Turan: Türkiye'nin çıkış yolu katma değer yaratmakta

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği'ni (TUİD) ziyaret eden TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Ukrayna'daki Türk iş insanlarına ve profesyonellere TÜRKONFED'in faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

TÜRKONFED'in Türkiye'de bağımsız ve gönüllülük esasına dayalı en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Turan, "Bize TUSİAD da üye. Bu anlamda bir çatı örgütüyüz" dedi.

Sivil toplum örgütlerinin strateji sahibi olmalarının önemini vurgulayan Orhan, "Maalesef Türkiye'de şirketlerin bile stratejileri olmuyor. Biz bu dönemde stratejimizi 5K üzerine kurduk. Birincisi kurumsallaşma. TÜRKONFED'in yukarına aşağıya doğru kurumsallaşması lazım. Kurumsal olmayan yapıların sürdürülebilir olmadığını görüyorum. Niye uluslarararası markalarımız yok? 100 yıllık markalarımız ya şekerci, ya bozacı, ya lokumcu. Başka markamız yok" diye konuştu.

Türkiye'den çıkan markaların sayısının artırılması gerektiğini belirten Turan, "Türkiye profesyonel ihraç ediyor. Krizi çok iyi yönetiyoruz. Başarı hikayeleri yerine, Türk toplumu olarak nerelerde hata yaptığımızı paylaşmalıyız. Türkiye'nin çıkışının katma değerde, marka yaratmakta, insan kaynağında ve teknolojiyi kullanarak ihracat yapmakta olduğunu düşünüyorum. Başka bir çıkış yolumuz olduğunu görmüyorum" dedi.

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED International Başkanı Burak Pehlivan'ın derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Haydar Koçak Ukrayna ekonomisi ve Türkiye-Ukrayna ticari ilişkilerine dair verileri aktardı. Toplantıya katılan TUİD üyeleri de şirketlerinin faaliyetleri hakkında TÜRKONFED Başkanı Turan'ı bilgilendirdi.

Kaynak: DHA

- Kerem