Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok
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Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok

Kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, dosyadaki 2 iddiayı 'kabul edilir', 9 iddiayı ise 'kabul edilemez' buldu. Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine hükmetti.

10.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:36
Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok

, kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından 'nin itiraz başvurusunu geri çevirdi. Dosyadaki 9 maddeyş kabul edilemez bulan mahkeme, hak ihlali olmadığına hükmetti.


15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra "FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasıyla" ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türköne, 2018 yılında 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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