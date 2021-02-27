Türkoğlu Tabur Komutanı Gümüşay, şehit ailesini ziyaret etti

Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Özgür Gümüşay, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın baba evini ziyaret etti.

Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Özgür Gümüşay, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın baba evini ziyaret etti.

Gümüşay, şehit evi ziyaretinde, baba Hüseyin anne Ayşe Saygılı'ya, Ahmet Saygılı'nın şehadetinin sene-i devriyesi vesilesiyle başsağlığı temennisinde bulundu.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak