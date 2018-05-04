Türkmenoğlu'ndan Sanayici Esnafı ve Oda Başkanlarına Ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile sanayi sitesi esnafları ve oda başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 24 Haziran Genel Seçim çalışmaları kapsamında il yönetim kurulu üyeleri ile Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Yeni Küçük Sanayi Sitesi, Marangozlar Sitesi, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Toplantıcılar Sitesi, Tüm Sanayici İş adamları Derneği (TÜMSİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğini ziyaret etti. Beraberindeki yardımcıları Suat Damgacı ve Osman Türkmen ile il yönetim kurulu üyeleri Emin Ebeperi, Mehmet Tuğrul, Faysal İnan ve Mehmet Sünnetçioğlu ile ilk olarak sanayi sitesi yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Türkmenoğlu, ziyaretlerde 24 Haziran Genel Seçimleri ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Türkmenoğlu, teşkilat yapılanmasının ardından hızlı bir şekilde şehrin bel kemiği sanayi ve odaları ziyaret ettiklerini söyleyerek, istihdam sağlayan ve Van'ın ekonomik hedeflerine ulaşmasında gayret gösterenlerin baş tacı olduğunu vurguladı. Van'ın ve Türkiye'nin yeni dönem ve yeni sistem ile çok daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını vurgulayan Türkmenoğlu, "Henüz aday listemiz belli olmadan teşkilatlarımız ile hızlı bir şekilde sanayi kuruluşlarımız ve oda temsilciliklerimizi ziyaret ediyoruz. Daha güçlü bir Van için odalarımız, sanayi sitelerimiz ile bir araya gelerek hem ilimizin sorunlarını görüşüyor, hem de yeni süreç ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. İlimizin sorunlarını masaya yatırarak çözüm aşamasında gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Başkan Türkmenoğlu'na ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden sanayi ve oda başkanları ise, söz konusu Van olduğunda ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. - VAN