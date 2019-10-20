Türkmenoğlu: "Müze, Van turizmine büyük katkı sunacak"

20.10.2019 14:16

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Van Urartu Müzesini gezdiler.



Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 2012 yılında temelleri atılan ve 21 milyon lira harcanarak 13 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen müzede, başta Urartular olmak üzere Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait 2 bin 524 eser sergileniyor. Kısa bir süre önce düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açan Van Müzesini yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gezen İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sergilenen eserleri tek tek inceledi. Türkmenoğlu ve AK Parti heyeti, müzenin Van'ın turizmine büyük katkı sunacağını söylediler. Gezi sonrası bir değerlendirmede bulunan Türkmenoğlu, özellikle dünyada sadece Van'da bulunan Urartu dönemine ait eserleriyle öne çıkan müzenin, yabancı turizm üzerinde büyük bir etkide bulunacağını söyledi. Türkmenoğlu, "Bu anlamda Urartu Müzemiz; Van'a ve Van'ın turizmine katacağı değer ortadadır. Çünkü burada Urartuların dışında Persler, Romalılar, Sasaniler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Selçuklular ve Osmanlı'ya ait her türlü eserler mevcuttur. Hükümetimiz Van'ımızda çok önemli ve büyük bir eser kazandırmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA