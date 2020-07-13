Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı
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Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı

Irak'ın Kerkük kentinde 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

13.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:38

Irak'ın Kerkük kentinde 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarına ait kent merkezindeki Şehitler Mezarlığında düzenlenen anma merasimine, Irak Türkmen Cephesi temsilcileri, yerel yetkililer ve katliamın tanıkları katıldı.

Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamın üzerinden 61 yıl geçmesine rağmen Türkmenlerin o acı günleri unutmadığını söyledi.

Kerkük'te yaşanan olayın Türkmenlerin son 100 yılda maruz kaldığı katliamlardan sadece biri olduğunu ifade eden Salihi, buna rağmen Türkmenlerin Irak'ta varlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Sekreteri Ali Berberoğlu da bu katliamlarla Türkmen varlığının bölgeden silinmek istendiğini ifade etti.

Berberoğlu, "Özellikle Osmanlı devletinin bölgeden çekilmesinden sonra Türkmenler çeşitli katliamlara maruz kalmıştır. Irak'taki müteakip hükümetler Türkmenlerin yönetimlerde yer almasına izin vermemiş ve onları uzaklaştırmıştır." dedi.

Üç kardeşi gözlerinin önünde öldürüldü

Katliamın tanıklarından Kubat Muhtar (79), olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Henüz 18 yaşındaydım. Hiç tanımadığımız silahlı kişiler evimizi bastılar ve bizi bir odaya kapatarak üzerimize otomatik silahlarla rastgele ateş açtılar. Açtıkları ateş sonucu Cihat ve Nihat isimli iki ağabeyim ve Emel (13) adlı kız kardeşimi gözümüzün önünde öldürdüler."

14 Temmuz Katliamı

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.

Türkmenler 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanlarını andı

Kaynak: AA

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