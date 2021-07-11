Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Evin anahtarını kopyalayıp evi soyan 3 kadın tutuklandı.

Evin anahtarını kopyalayıp evi soyan 3 kadın tutuklandı.

Uğur Samet AVCI İSTANBUL, (DHA)

SİLİVRİ'de anahtarını kopyaladıkları Türkmenistan uyruklu G.A.'nın dairesinden 1 adet tablet, 700 dolar ve 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Tutuklananan şüphelilerin, şikayetçi G.A.'nın yakın arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin siteye giriş ve çıkış anları ile asansöre binme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri Yeni Mahalle'de bulunan site içerisindeki daireden 6 Temmuz saat 09.20 sıralarında 1 adet tablet, 700 dolar ile 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şikayetçinin beyanı doğrultusunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden S.O. (41) 8 Temmuz'da aynı sitedeki ikametinde yakalandı. Yapılan araştırmalarda Türkmenistan uyruklu şikayetçi G.A.'nın yakın arkadaşları olan M.Z. (39) ile S.G. (34) ile yaptığı bir sohbet sırasında evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının yerini söylediği ve bir süre sonra S.G.'nin şikayetçi G.A.'nın evinin anahtarını kopyalattığı tespit edildi. Şüpheliler aynı gün Selimpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde olayda kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Temmuz'da Evden Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Kaan Yıldırım Melisa Döngel
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Metin Oktay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: TÜRKMENİSTANLI ARKADAŞLARININ EVİNİ SOYAN KADINLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:31:29. #1.14#

title