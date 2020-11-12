Türkmenistan lideri başkentin merkezine 6 metrelik altın varaklı köpek heykeli diktirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ın merkezine altın varaklı altı metrelik Alabay cinsi bir köpek heykeli diktirdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ın merkezine altın varaklı altı metrelik Alabay cinsi bir köpek heykeli diktirdi.

Berdimuhammedov, 2015'te de kendisinin Akal-Teke cinsi bir Türkmen yarış atı üzerinde tasvir edildiği altından bir heykel diktirmişti.

Alabay köpeklerine sevgisiyle bilinen Türkmen lider, geçen yıl bu köpeklerle ilgili bir kitap yayımlamıştı.

'Gurur ve özgüveni yansıtıyor'

Devlet medyası heykelin, Akal-Teke'yle birlikte Türkmenistan'ın kültür mirası listesinde yer alan Alabay'ların "gurur ve özgüvenini yansıttığını" belirtti.

Heykelin maliyetine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Türkmenistan halkının çoğu yoksulluk içinde.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Türkmenistan, dünyada basın özgürlüğünde Kuzey Kore'nin de gerisinde ve son sırada yer alıyor.

Kendisi de bir Alabay sahibi olan Berdimuhammedov "dost" ülkelerin liderlerine at ya da köpek hediye ediyor.

Bu liderler arasında Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bulunuyor.

Kurbangül Berdimuhammedov 2017'de köpek sevgisiyle Putin'e bir yavru köpek hediye etmişti.

Berdimuhammedov'un Putin'e verirken köpeği ensesinden tutarak havayakaldırması bazı kişilerce eleştirilmişti.