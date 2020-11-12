Türkmenistan lideri başkentin merkezine 6 metrelik altın varaklı köpek heykeli diktirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Türkmenistan lideri başkentin merkezine 6 metrelik altın varaklı köpek heykeli diktirdi

12.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:57
Türkmenistan lideri başkentin merkezine 6 metrelik altın varaklı köpek heykeli diktirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ın merkezine altın varaklı altı metrelik Alabay cinsi bir köpek heykeli diktirdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbangül Berdimuhammedov, başkent Aşkabat'ın merkezine altın varaklı altı metrelik Alabay cinsi bir köpek heykeli diktirdi.

Berdimuhammedov, 2015'te de kendisinin Akal-Teke cinsi bir Türkmen yarış atı üzerinde tasvir edildiği altından bir heykel diktirmişti.

Alabay köpeklerine sevgisiyle bilinen Türkmen lider, geçen yıl bu köpeklerle ilgili bir kitap yayımlamıştı.

'Gurur ve özgüveni yansıtıyor'

Devlet medyası heykelin, Akal-Teke'yle birlikte Türkmenistan'ın kültür mirası listesinde yer alan Alabay'ların "gurur ve özgüvenini yansıttığını" belirtti.

Heykelin maliyetine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Türkmenistan halkının çoğu yoksulluk içinde.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Türkmenistan, dünyada basın özgürlüğünde Kuzey Kore'nin de gerisinde ve son sırada yer alıyor.

Kendisi de bir Alabay sahibi olan Berdimuhammedov "dost" ülkelerin liderlerine at ya da köpek hediye ediyor.

Bu liderler arasında Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bulunuyor.

Kurbangül Berdimuhammedov 2017'de köpek sevgisiyle Putin'e bir yavru köpek hediye etmişti.

Berdimuhammedov'un Putin'e verirken köpeği ensesinden tutarak havayakaldırması bazı kişilerce eleştirilmişti.

BBC

İlgili Haberler

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpek heykeli tepkisi
Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'a köpek heykeli tepkisi
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti
Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kent meydanına köpeği için 6 metrelik heykel dikti
ABD'de seçim gerginliği: Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi
ABD'de seçim gerginliği: Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Haydar Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Türkan Şoray Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Şenol Güneş Eddie Newton Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkmenistan lideri başkentin merkezine 6 metrelik altın varaklı köpek heykeli diktirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:17:03. #1.14#
title