Türkmen siyasetçi Hasan Özmen Beyatlı hayatını kaybetti Türkmen siyasetçi ve eski milletvekili Hasan Özmen Beyatlı, Irak'ın Kerkük kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkmen siyasetçi ve eski milletvekili Hasan Özmen Beyatlı, Irak'ın Kerkük kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkmen siyasetçi ve eski milletvekili Hasan Özmen Beyatlı, Kerkük'te kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü Cumhuriyet Hastanesinde hayatını kaybetti. Türkmen siyasetçi Beyatlı, Türkmen Cephesi ve Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi tarafından devlet bakanlığına aday gösterilmişti. - KERKÜK

Kaynak: İHA