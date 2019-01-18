Türkmen Gencin Cesedi Bugün de Kayalıklardan Alınamadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kaybolan Türkmenistan uyruklu gencin cesedi bulunduğu sarp kayalıklardan bugün de alınamadı.

Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayev'in (20) cesedi, jandarma ve AFAD tarafından 200 metre aşağıda tespit edilmişti. Sarp ve dik kayalıklar arasında güç şartlarda arama çalışmalarını yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Yunus Hocayov'un bulunduğu yere bir türlü ulaşamadı. AFAD ekipleri 20 kişilik kurtarma ekibi aşağı inebilmek için 5 istasyon kurdu. Kurulan istasyonlardan Yunus Hocayov'un cesedinin bulunduğu yere iple inmeye çalışan ekipler 100. metrede havanın kararması ve sis nedeniyle iniş işlemini sonlandırmak zorunda kaldı. Çalışmalara ara veren ekiplerin yarın sabah tekrar devam edeceği öğrenildi.

Hocayov'un cansız bedeninin olduğu yerin zirve kısmından 200 metre aşağıda sarp ve dik kayalık bölgede, aşağından ise 100 metre yukarıda olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA