Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret - Haberler

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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" etkinliği dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" etkinliği dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, 7-13 Mart'ta gerçekleşen "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir illerinde kültürel etkinlik gerçekleştiriyor. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir ve beraberinde Alevi-Bektaşi dede ve babalarının da bulunduğu heyet Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Ata'nın huzuruna çelenk bırakılmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Hatıra Defterini imzalayan Özdemir, "Aziz Atam, kurduğun cumhuriyetin maneviyatının mihenk taşı Hoca Ahmet Yesevi'nin düşüncelerini, öğretilerini ve felsefesini yeni nesillerimize ve Balkanlardaki Evlad-ı Fatihan'ın torunlarına tanıtmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve desteğinde, bu yıl da 'Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri' isimli kültürel etkinliğimiz münasebeti ile Balkan ülkelerinden gelen misafirlerimizle beraber manevi huzuruna geldik. Balkanlardaki ve Türkiye'deki alevi canlar, dedeler ve babalar olarak manevi huzurunda saygıyla eğilir, aşk-ı niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Anıtkabir'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Yesevi, Anıtkabir, Türkmen, Alevi, Yerel, Haberler

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