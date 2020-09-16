Türkler Geliyorlar Adaletin Kılıcı konusu nedir? Türkler Geliyorlar Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler?

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Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı Bozdağ Film yapımı sinema filmi Türkler Geliyorlar Adaletin Kılıcı konusu nedir? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler?

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI KONUSU NEDİR?

Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Emre Kıvılcım

Ece Çeşmioğlu

Levent Özdilek

Ebru Özkan

Seray Kaya

Serdar Gökhan