Türkiye, Yusuf Güney'i Konuşuyor: "Bunlar Hep Pudra Şekerinden!"

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun." "Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım.

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun."

"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım."

"İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı…"

Bu sözleri sarf eden şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medyada en çok tartışılan konu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları astral seyahati savunup, "Güney açıkça söyledi diye dalga geçiyorlar" diye şarkıcıyı savunurken; eleştirenlerin ve ti'ye alanların sayısı daha fazla oldu.

ekşisözlük'te "yusuf güney'in uzaya gitmesi" diye özel entry açılırken; kullanıcılardan espriler yağdı:

işte bunlar hep fazla pudra şekeri kullanmaktan.

ağır ol yiğidim seni harcamasınlar

hepimiz uzaylıyız sonuçta aslında. değil mi sebastiyan? evet.

ramazan ayında çekme bari şu boku birader.

nedir bu yabancı hayranlığı. türk astronot olmasın mı hiç

keşke orada kalsaymiş..

pandemi koşulları torbacıları da vurmuş anlaşılan.

ama kafamız nasıl güzel...

we have a fucking problem houston...

"BİR DAHA OLMASIN"

Onedio'da da espriler havada uçuştu:

Yusuf Harikalar Diyarında.

Nasa'yı karıştırma işin içine

BİZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İÇİN KAYMAKAMLIKTAN İZİN ALIYORUZ ADAM UZAYA GİDİYOR, YANDAŞA SEYAHAT SERBEST TABİ

Çok komiksin, bir daha olmasın.

buna deli diyenler miraç kandilinde tebrik mesajı atıyor

teyzemgiller orada yaşıyor, nasadan önce bunu açıklıyorum.

Kaynak: Space Mag Türkiye