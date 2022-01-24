Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Atina'da düzenlendi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarının artırılmasına yönelik fırsatlar Atina'da düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı"nda ele alındı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarının artırılmasına yönelik fırsatlar Atina'da düzenlenen "Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı"nda ele alındı.

Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostantinos Frangoyannis eş başkanlıklarında Atina'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, 2021'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki artan ticari ve ekonomik ilişkilere işaret edilerek, bu alanda yakalanan ivmenin sürdürülmesi ve iş birliği imkanlarının artırılması için düzenlenen toplantının önemli bir işlev göreceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye-Yunanistan KEK mekanizmasının son toplantısının 2010'da Ankara'da düzenlendiği anımsatılarak, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin pozitif gündem ve diyalog temelinde sürdürülmesi politikası doğrultusunda KEK mekanizmasının yeniden faaliyete geçmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmeler sonrasında imzalanan KEK 5'inci Dönem Protokolü'ne, temaslarda ele alınan ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği (AB) ile gündemdeki ticari konular ve enerji, turizm, tarım, gümrük, ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda ekonomik ve teknik iş birliği imkanları yansıtıldı.

Tuzcu, Atina temasları çerçevesinde Frangoyannis'in yanı sıra Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile de bir araya geldi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl arttı

Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 69,2 artarak 5,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı ise 2021'de yüzde 73,3 artış gösterirken, Türkiye yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verdi. İki ülke ticaret hacmi, 2005'ten bu yana üç katına çıktı.